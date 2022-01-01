NortonLifeLock Lønninger

NortonLifeLock's løn spænder fra $21,883 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $273,360 for en Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos NortonLifeLock . Sidst opdateret: 10/23/2025