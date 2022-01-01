Virksomhedsoversigt
NortonLifeLock Lønninger

NortonLifeLock's løn spænder fra $21,883 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $273,360 for en Programleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos NortonLifeLock. Sidst opdateret: 10/23/2025

Software Ingeniør
SDE 2 $21.9K
SDE 3 $38.6K
SDE 4 $59.1K
SDE 5 $76.5K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $200K
Forretningsanalytiker
$157K

Forretningsudvikling
$159K
Kundeservice
$194K
Data Science Leder
$233K
Data Scientist
$71.8K
Finansanalytiker
$141K
Marketing
$189K
Marketing Operations
$85.4K
Produktdesigner
Median $109K
Programleder
$273K
Projektleder
$201K
Cybersecurity Analyst
$29.8K
Software Engineering Leder
$152K
Løsningsarkitekt
$239K
Teknisk Programleder
$209K
Optjeningsplan

30%

ÅR 1

30%

ÅR 2

40%

ÅR 3

Aktietype
RSU

Hos NortonLifeLock er RSUs underlagt en 3-årig optjeningsplan:

  • 30% optjenes i 1st-ÅR (30.00% årligt)

  • 30% optjenes i 2nd-ÅR (30.00% årligt)

  • 40% optjenes i 3rd-ÅR (40.00% årligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos NortonLifeLock er Programleder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $273,360. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos NortonLifeLock er $154,087.

