Virksomhedsoversigt
Northwestern University
Northwestern University Lønninger

Northwestern University's løn spænder fra $32,401 i samlet kompensation om året for en Kundeservice Operations i den lave ende til $502,500 for en Læge i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Northwestern University. Sidst opdateret: 9/9/2025

$160K

Software Ingeniør
Median $80K

Full-Stack Softwareingeniør

Forskningsforsker

Data Scientist
Median $62K
Maskiningeniør
Median $40K

Kundeservice
Median $33.3K
Materialeingeniør
Median $45K
Projektleder
Median $80K
Biomedicinsk Ingeniør
$58.1K
Forretningsanalytiker
$101K
Forretningsudvikling
$83.7K
Kundeservice Operations
$32.4K
Dataanalytiker
$74.4K
IT-teknolog
$85.6K
Læge
$503K
Produktleder
$89.6K
UX Researcher
$140K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Northwestern University er Læge at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $502,500. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Northwestern University er $80,000.

