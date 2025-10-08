Virksomhedsoversigt
Noon
Noon Backend Softwareingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Backend Softwareingeniør kompensationspakke in United Arab Emirates hos Noon udgør i alt AED 276K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Noon's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 10/8/2025

Median Pakke
company icon
Noon
Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Total per år
AED 276K
Niveau
SDE 2
Grundløn
AED 276K
Stock (/yr)
AED 0
Bonus
AED 0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Noon?

AED 588K

Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Backend Softwareingeniør hos Noon in United Arab Emirates ligger på en årlig samlet kompensation på AED 408,034. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Noon for Backend Softwareingeniør rollen in United Arab Emirates er AED 300,073.

