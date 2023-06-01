Nirvana Insurance Lønninger

Nirvana Insurance's løn spænder fra $90,450 i samlet kompensation om året for en Salg i den lave ende til $238,375 for en Softwareingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Nirvana Insurance . Sidst opdateret: 11/24/2025