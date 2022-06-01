Nintex Lønninger

Nintex's løn spænder fra $52,380 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniørmanager in Malaysia i den lave ende til $199,000 for en Marketing in United States i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Nintex . Sidst opdateret: 11/24/2025