Ninja Van Lønninger

Ninja Van's løn spænder fra $39,960 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $145,972 for en Virksomhedsudvikling i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Ninja Van . Sidst opdateret: 11/24/2025