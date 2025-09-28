Virksomhedsoversigt
Nikola Motor
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Kontrolingeniør

  • Alle Kontrolingeniør Lønninger

Nikola Motor Kontrolingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Kontrolingeniør kompensationspakke in United States hos Nikola Motor udgør i alt $155K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Nikola Motor's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Nikola Motor
Lead Controls Engineer
Phoenix, AZ
Total per år
$155K
Niveau
-
Grundløn
$155K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År i virksomheden
3 År
Års erfaring
6 År
Hvad er karriereniveauerne hos Nikola Motor?

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Kontrolingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

חבילת השכר הגבוהה ביותר שדווחה עבור Kontrolingeniør ב-Nikola Motor in United States עומדת על תגמול כולל שנתי של $286,750. זה כולל משכורת בסיס וכן כל פיצוי מניות פוטנציאלי ובונוסים.
התגמול הכולל השנתי החציוני שדווח ב-Nikola Motor עבור תפקיד Kontrolingeniør in United States הוא $155,750.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Nikola Motor

Relaterede virksomheder

  • Tenneco
  • Berkshire Hathaway
  • Capital One
  • Red Hat
  • Macy's
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer