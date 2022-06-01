NielsenIQ Lønninger

NielsenIQ's løn spænder fra $15,060 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $393,838 for en Salg i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos NielsenIQ . Sidst opdateret: 11/24/2025