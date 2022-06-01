Virksomhedsoversigt
NielsenIQ
NielsenIQ Lønninger

NielsenIQ's løn spænder fra $15,060 i samlet kompensation om året for en Softwareingeniør i den lave ende til $393,838 for en Salg i den høje ende.

Softwareingeniør
Median $15.1K

Full-Stack Softwareingeniør

Dataanalytiker
Median $132K
Produktmanager
Median $120K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Løsningsarkitekt
Median $24.3K
Forretningsudvikling
$95.8K
Kundeservice
$24.4K
Kundesucces
$72.8K
Dataanalytiker
$21.8K
Data Science Manager
$154K
Informationsteknolog (IT)
$101K
Ledelseskonsulent
$97.5K
Marketing
$75.3K
Produktdesigner
$147K
Programmanager
$56.6K
Projektmanager
$101K
Salg
$394K
Cybersikkerhedsanalytiker
$52K
Softwareingeniørmanager
$152K
Teknisk programmanager
$56.9K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos NielsenIQ er Salg at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $393,838. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos NielsenIQ er $95,787.

Andre ressourcer

