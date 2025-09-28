Virksomhedsoversigt
Nielsen
Nielsen Cybersecurity Analyst Lønninger

Den gennemsnitlige Cybersecurity Analyst kompensationspakke hos Nielsen udgør i alt $119K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Nielsen's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Nielsen
Cybersecurity Engineer
Salt Lake City, UT
Total per år
$119K
Niveau
-
Grundløn
$114K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$5K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
5 År
Hvad er karriereniveauerne hos Nielsen?

$160K

Seneste Lønindsendelser
Bidrag

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en jobFamilies.Cybersecurity Analyst hos Nielsen ligger på en årlig samlet kompensation på $130,661. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Nielsen for jobFamilies.Cybersecurity Analyst rollen er $114,400.

