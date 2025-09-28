Produktleder kompensation in United States hos Nielsen spænder fra $173K pr. year for Senior Product Manager til $189K pr. year for Director. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $174K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Nielsen's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
