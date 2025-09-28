Virksomhedsoversigt
Nielsen
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktleder

  • Alle Produktleder Lønninger

Nielsen Produktleder Lønninger

Produktleder kompensation in United States hos Nielsen spænder fra $173K pr. year for Senior Product Manager til $189K pr. year for Director. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $174K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Nielsen's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Product Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Manager
$173K
$155K
$0
$17.5K
Director
$189K
$164K
$0
$24.6K
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Se 1 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger
Praktikantlønninger

Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Nielsen?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktleder tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Nielsen in United States میں Produktleder کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $195,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Nielsen میں Produktleder کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $171,000 ہے۔

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Nielsen

Relaterede virksomheder

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer