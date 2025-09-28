Virksomhedsoversigt
Nielsen
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner Lønninger

Nielsen Produktdesigner Lønninger

Den gennemsnitlige Produktdesigner kompensationspakke in United States hos Nielsen udgør i alt $89K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Nielsen's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Nielsen
Product Designer
hidden
Total per år
$89K
Niveau
-
Grundløn
$82K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$7K
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
4 År
Hvad er karriereniveauerne hos Nielsen?

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Produktdesigner tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

The highest paying salary package reported for a Produktdesigner at Nielsen in United States sits at a yearly total compensation of $144,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nielsen for the Produktdesigner role in United States is $95,000.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Nielsen

Relaterede virksomheder

  • ADP
  • Nuance Communications
  • NETSCOUT
  • American Software
  • Pitney Bowes
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer