Den gennemsnitlige Marketing kompensationspakke in United States hos Nielsen udgør i alt $110K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Nielsen's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Median Pakke
company icon
Nielsen
Marketing
New York, NY
Total per år
$110K
Niveau
L4
Grundløn
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
År i virksomheden
20 År
Års erfaring
20 År
Hvad er karriereniveauerne hos Nielsen?

$160K

Seneste Lønindsendelser
OSS

The highest paying salary package reported for a Marketing at Nielsen in United States sits at a yearly total compensation of $141,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Nielsen for the Marketing role in United States is $106,000.

Andre ressourcer