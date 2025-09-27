Virksomhedsoversigt
Next Insurance
Next Insurance UX Researcher Lønninger

Den gennemsnitlige UX Researcher samlede kompensation in United States hos Next Insurance spænder fra $185K til $257K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Next Insurance's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$198K - $233K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$185K$198K$233K$257K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Next Insurance er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en UX Researcher hos Next Insurance in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $257,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Next Insurance for UX Researcher rollen in United States er $184,800.

