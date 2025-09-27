Virksomhedsoversigt
Den gennemsnitlige Salg samlede kompensation in United States hos Next Insurance spænder fra $139K til $190K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Next Insurance's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$150K - $178K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$139K$150K$178K$190K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Next Insurance er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

