Den gennemsnitlige Human Resources samlede kompensation in Israel hos Next Insurance spænder fra ₪290K til ₪423K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Next Insurance's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/27/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₪333K - ₪380K
Israel
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₪290K₪333K₪380K₪423K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

₪562K

Få Betalt, Ikke Snydt

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos Next Insurance er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Human Resources hos Next Insurance in Israel ligger på en årlig samlet kompensation på ₪422,799. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Next Insurance for Human Resources rollen in Israel er ₪290,226.

