Virksomhedsoversigt
Newfold Digital
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Newfold Digital Lønninger

Newfold Digital's løn spænder fra $19,127 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $171,353 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Newfold Digital. Sidst opdateret: 9/16/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $19.1K

Backend Softwareingeniør

Kvalitetssikring (KS) Softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $50.8K
Dataanalytiker
$83.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
IT-teknolog
$109K
Produktleder
$55.9K
Projektleder
$53.8K
Salg
$63.7K
Cybersikkerhedsanalytiker
$132K
Løsningsarkitekt
$171K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Newfold Digital er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $171,353. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Newfold Digital er $63,700.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Newfold Digital

Relaterede virksomheder

  • Aryaka Networks
  • Yonder
  • Yardi
  • Sureify
  • Andela
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer