Newfold Digital Lønninger

Newfold Digital's løn spænder fra $19,127 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $171,353 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Newfold Digital . Sidst opdateret: 9/16/2025