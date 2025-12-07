Virksomhedsoversigt
NeoXam
NeoXam Salgsingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Salgsingeniør samlede kompensation hos NeoXam spænder fra SGD 51.5K til SGD 73.1K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for NeoXam's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$45.3K - $53.6K
Singapore
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$39.9K$45.3K$53.6K$56.6K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos NeoXam?

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salgsingeniør hos NeoXam ligger på en årlig samlet kompensation på SGD 73,121. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos NeoXam for Salgsingeniør rollen er SGD 51,503.

