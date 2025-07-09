Neogrid Lønninger

Neogrid's løn spænder fra $10,643 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $44,980 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Neogrid . Sidst opdateret: 9/15/2025