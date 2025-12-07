Virksomhedsoversigt
Neo4j
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Salgsingeniør

  • Alle Salgsingeniør Lønninger

Neo4j Salgsingeniør Lønninger

Den gennemsnitlige Salgsingeniør samlede kompensation in United States hos Neo4j spænder fra $199K til $278K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Neo4j's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$216K - $262K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$199K$216K$262K$278K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Salgsingeniør indberetningers hos Neo4j for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn


Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos Neo4j?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Salgsingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salgsingeniør hos Neo4j in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $278,400. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Neo4j for Salgsingeniør rollen in United States er $199,200.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Neo4j

Relaterede virksomheder

  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • LogMeIn
  • Riverbed Technology
  • Genesys
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/neo4j/salaries/sales-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.