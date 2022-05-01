Neighborly Lønninger

Neighborly's løn spænder fra $80,400 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $301,500 for en Dataanalytiker i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Neighborly . Sidst opdateret: 11/27/2025