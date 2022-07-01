Nearpod Lønninger

Nearpod's løn spænder fra $83,300 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $163,710 for en Software Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Nearpod . Sidst opdateret: 9/8/2025