Nearpod
Nearpod Lønninger

Nearpod's løn spænder fra $83,300 i samlet kompensation om året for en Kundeservice i den lave ende til $163,710 for en Software Ingeniør i den høje ende.

$160K

Kundeservice
$83.3K
Data Scientist
$131K
Software Ingeniør
$164K

Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


Най-високо платената позиция в Nearpod е Software Ingeniør at the Common Range Average level с годишно общо възнаграждение от $163,710.
Медианното годишно общо възнаграждение в Nearpod е $130,650.

Andre ressourcer