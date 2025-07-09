Virksomhedsoversigt
NDA
NDA Lønninger

NDA's løn spænder fra $11,637 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $125,372 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos NDA. Sidst opdateret: 9/8/2025

$160K

Forretningsanalytiker
$56K
Dataanalytiker
$16.4K
Human Resources
$20.5K

IT-teknolog
$13.7K
Marketing
$82.5K
Produktdesigner
$11.6K
Produktleder
$54.8K
Projektleder
$50.3K
Salg
$17.8K
Software Ingeniør
$22.3K

Backend Softwareingeniør

Software Engineering Leder
$125K
Løsningsarkitekt
$89.6K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di NDA adalah Software Engineering Leder at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $125,372. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di NDA adalah $36,300.

