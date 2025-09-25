Produktdesigner kompensation in United States hos NCR spænder fra $93.5K pr. year for Grade 9 til $140K pr. year for Grade 11. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $133K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for NCR's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Grade 9
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
