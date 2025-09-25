Virksomhedsoversigt
NCR
NCR Produktdesigner Lønninger

Produktdesigner kompensation in United States hos NCR spænder fra $93.5K pr. year for Grade 9 til $140K pr. year for Grade 11. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $133K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for NCR's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/25/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
Grade 9
Product Designer I
$93.5K
$92.7K
$0
$833
Grade 10
Product Designer II
$115K
$102K
$13.3K
$0
Grade 11
Product DesignerIII
$140K
$136K
$0
$3.9K
Grade 12
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Hvad er karriereniveauerne hos NCR?

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos NCR in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $185,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos NCR for Produktdesigner rollen in United States er $100,000.

