Virksomhedsoversigt
National University of Singapore
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniør

  • AI Forsker

  • Singapore

National University of Singapore AI Forsker Lønninger i Singapore

Den gennemsnitlige AI Forsker kompensationspakke in Singapore hos National University of Singapore udgør i alt SGD 69.6K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for National University of Singapore's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/12/2025

Median Pakke
company icon
National University of Singapore
AI Researcher
Singapore, SG, Singapore
Total per år
SGD 69.6K
Niveau
hidden
Grundløn
SGD 69.6K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
År i virksomheden
0-1 År
Års erfaring
2-4 År
Hvad er karriereniveauerne hos National University of Singapore?
Block logo
+SGD 75.6K
Robinhood logo
+SGD 116K
Stripe logo
+SGD 26.1K
Datadog logo
+SGD 45.6K
Verily logo
+SGD 28.7K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Bidrag

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniør tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en AI Forsker hos National University of Singapore in Singapore ligger på en årlig samlet kompensation på SGD 103,378. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos National University of Singapore for AI Forsker rollen in Singapore er SGD 69,600.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for National University of Singapore

Relaterede virksomheder

  • Roblox
  • Coinbase
  • Databricks
  • Apple
  • Tesla
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer