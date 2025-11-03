Teknisk programmanager kompensation in United States hos Mphasis spænder fra $118K pr. year for L5 til $139K pr. year for L7. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $142K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mphasis's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***