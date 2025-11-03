Mphasis Løsningsarkitekt Lønninger

Løsningsarkitekt kompensation in United States hos Mphasis udgør i alt $148K pr. year for L6. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $183K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mphasis's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau Tilføj Komp Sammenlign Niveauer

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus L1 $ -- $ -- $ -- $ -- L2 $ -- $ -- $ -- $ -- L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $ -- $ -- $ -- $ -- Se 3 Flere Niveauer

+ $58K + $89K + $20K + $35K + $22K Don't get lowballed

Seneste Lønindsendelser

​ Tabelfilter Tilmeld Tilføj Tilføj Løn Tilføj Kompensation

Virksomhed Lokation | Dato Niveau Mærke Års Erfaring Total / I Virksomheden Total Kompensation ( USD ) Grundløn | Aktier (år) | Bonus Ingen lønninger fundet Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Få besked om nye lønninger Eksporter DataSe Ledige Stillinger

HR / Rekruttering? Opret et interaktivt tilbud

Bidrag

Hvad er optjeningsplanen hos Mphasis ?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke Abonnér på verificerede Løsningsarkitekt tilbud . Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere → Indtast Din E-mail Indtast Din E-mail Abonnér Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.