Moveworks
Moveworks Rekrutterer Lønninger

Den gennemsnitlige Rekrutterer samlede kompensation in India hos Moveworks spænder fra ₹1.74M til ₹2.44M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Moveworks's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/3/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

₹1.89M - ₹2.19M
India
Almindeligt Interval
Muligt Interval
₹1.74M₹1.89M₹2.19M₹2.44M
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Moveworks er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Rekrutterer hos Moveworks in India ligger på en årlig samlet kompensation på ₹2,441,168. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Moveworks for Rekrutterer rollen in India er ₹1,743,691.

