  • Lønninger
  • Produktdesigner

  • Alle Produktdesigner Lønninger

Motorway Produktdesigner Lønninger

Den gennemsnitlige Produktdesigner kompensationspakke in United Kingdom hos Motorway udgør i alt £69.1K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Motorway's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/2/2025

Median Pakke
company icon
Motorway
Product Designer
London, EN, United Kingdom
Total per år
£69.1K
Niveau
Senior
Grundløn
£69.1K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År i virksomheden
2 År
Års erfaring
6 År
Seneste Lønindsendelser
Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Produktdesigner hos Motorway in United Kingdom ligger på en årlig samlet kompensation på £70,314. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Motorway for Produktdesigner rollen in United Kingdom er £69,145.

