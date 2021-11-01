Virksomhedsoversigt
monday.com
monday.com Lønninger

monday.com's løn spænder fra $64,675 i samlet kompensation om året for en Kundeservice Operations i den lave ende til $211,393 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos monday.com. Sidst opdateret: 9/16/2025

$160K

Software Ingeniør
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $145K
Kundeservice
$86.6K

Kundeservice Operations
$64.7K
Kundesucces
$85.6K
Dataanalytiker
$83.7K
Human Resources
$106K
Produktdesigner
$90.2K
Projektleder
$136K
Salgsingeniør
$127K
Software Engineering Leder
$211K
Løsningsarkitekt
$118K
Samlede Belønninger
$79.1K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos monday.com er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos monday.com er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $211,393. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos monday.com er $111,996.

