monday.com Lønninger

monday.com's løn spænder fra $64,675 i samlet kompensation om året for en Kundeservice Operations i den lave ende til $211,393 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos monday.com . Sidst opdateret: 9/16/2025