Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Momentive.ai's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

CA$292K - CA$342K
Canada
Almindeligt Interval
Muligt Interval
CA$255KCA$292KCA$342KCA$364K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

CA$226K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Momentive.ai er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Software Engineering Leder hos Momentive.ai in Canada ligger på en årlig samlet kompensation på CA$363,706. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Momentive.ai for Software Engineering Leder rollen in Canada er CA$254,905.

