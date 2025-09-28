Virksomhedsoversigt
Momentive.ai
Momentive.ai Salg Lønninger

Den gennemsnitlige Salg samlede kompensation in United States hos Momentive.ai spænder fra $93.5K til $133K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Momentive.ai's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$107K - $125K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$93.5K$107K$125K$133K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

$160K

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Momentive.ai er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos Momentive.ai in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $133,380. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Momentive.ai for Salg rollen in United States er $93,480.

