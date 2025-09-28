Virksomhedsoversigt
Momentive.ai
Rekrutterer kompensation in United States hos Momentive.ai udgør i alt $193K pr. year for P3. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt $156K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Momentive.ai's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
$ --
$ --
$ --
$ --
P2
$ --
$ --
$ --
$ --
P3
$193K
$133K
$39K
$21K
P4
$ --
$ --
$ --
$ --
Seneste Lønindsendelser
Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Momentive.ai er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



OSS

The highest paying salary package reported for a Rekrutterer at Momentive.ai in United States sits at a yearly total compensation of $223,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Momentive.ai for the Rekrutterer role in United States is $156,000.

