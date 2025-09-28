Produktleder kompensation in United States hos Momentive.ai spænder fra CA$296K pr. year for P4 til CA$398K pr. year for P5. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in United States udgør i alt CA$390K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Momentive.ai's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
P1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P2
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
P4
CA$296K
CA$231K
CA$15.9K
CA$49.1K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Momentive.ai er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)