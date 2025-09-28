Den gennemsnitlige Data Scientist samlede kompensation in Netherlands hos Momentive.ai spænder fra €131K til €184K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Momentive.ai's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 9/28/2025
Gennemsnitlig Samlet Kompensation
Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Momentive.ai er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)