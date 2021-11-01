Virksomhedsoversigt
Mollie
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Mollie Lønninger

Mollie's løn spænder fra $57,450 i samlet kompensation om året for en Dataanalytiker i den lave ende til $149,235 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Mollie. Sidst opdateret: 9/15/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend Softwareingeniør

Full-Stack Softwareingeniør

Software Engineering Leder
Median $149K
Dataanalytiker
$57.4K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Data Scientist
$92.7K
Marketing
$81K
Projektleder
$101K
Cybersikkerhedsanalytiker
$110K
Teknisk Programleder
$114K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Mollie er Software Engineering Leder med en årlig samlet kompensation på $149,235. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mollie er $101,241.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Mollie

Relaterede virksomheder

  • Adyen
  • Wolters Kluwer
  • Verifone
  • Starling Bank
  • InvestCloud
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer