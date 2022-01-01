Virksomhedsoversigt
Molex
Molex Lønninger

Molex's løn spænder fra $28,290 i samlet kompensation om året for en Produktdesigner i den lave ende til $179,100 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Molex. Sidst opdateret: 9/15/2025

$160K

Maskiningeniør
Median $120K
Software Ingeniør
Median $74.4K
Biomedicinsk Ingeniør
$106K

Forretningsanalytiker
$96.9K
Hardware Ingeniør
$63.5K
IT-teknolog
$176K
Produktdesigner
$28.3K
Produktleder
$72.1K
Projektleder
$96.9K
Salg
$51.3K
Cybersikkerhedsanalytiker
$89.4K
Løsningsarkitekt
$179K
OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Molex er Løsningsarkitekt at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $179,100. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Molex er $93,138.

Andre ressourcer