Moderna
Moderna Lønninger

Moderna's løn spænder fra $40,899 i samlet kompensation om året for en Revisor i den lave ende til $351,832 for en Software Engineering Leder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Moderna. Sidst opdateret: 10/18/2025

Software Ingeniør
Median $180K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $260K
Data Scientist
Median $110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Biomedicinsk Ingeniør
Median $98K
Revisor
$40.9K
Kemisk Ingeniør
$140K
Dataanalytiker
$72.6K
Data Science Leder
$256K
Human Resources
$241K
Ledelseskonsulent
$279K
Maskiningeniør
$166K
Produktdesigner
$336K
Programleder
$332K
Projektleder
$245K
Regulatoriske Anliggender
$312K
Software Engineering Leder
$352K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
Options

Hos Moderna er Options underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Moderna er Software Engineering Leder at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $351,832. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Moderna er $243,210.

