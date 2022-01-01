Virksomhedsoversigt
Model N
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Model N Lønninger

Model N's løn spænder fra $72,611 i samlet kompensation om året for en Programleder i den lave ende til $280,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Model N. Sidst opdateret: 9/13/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Produktleder
Median $280K
Software Ingeniør
Median $137K
Human Resources
$236K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Juridisk
$256K
Ledelseskonsulent
$80.4K
Programleder
$72.6K
Software Engineering Leder
$259K
Løsningsarkitekt
$217K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Model N er Produktleder med en årlig samlet kompensation på $280,000. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Model N er $226,502.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Model N

Relaterede virksomheder

  • LinkedIn
  • Uber
  • PayPal
  • Microsoft
  • Square
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer