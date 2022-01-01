Model N Lønninger

Model N's løn spænder fra $72,611 i samlet kompensation om året for en Programleder i den lave ende til $280,000 for en Produktleder i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Model N . Sidst opdateret: 9/13/2025