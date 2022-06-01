MOD Lønninger

MOD's løn spænder fra $32,017 i samlet kompensation om året for en Software Ingeniør i den lave ende til $149,250 for en Biomedicinsk Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos MOD . Sidst opdateret: 10/18/2025