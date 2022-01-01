Virksomhedsoversigt
Mixpanel
Mixpanel Lønninger

Mixpanel's løn spænder fra $41,790 i samlet kompensation om året for en Ledelseskonsulent i den lave ende til $353,723 for en Produktdesigner i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Mixpanel. Sidst opdateret: 10/20/2025

Software Ingeniør
L3 $237K
L4 $276K

Full-Stack Softwareingeniør

Produktleder
Median $242K
Forretningsdrift
$199K

Forretningsudvikling
$269K
Kundeservice
$101K
Data Scientist
$221K
Human Resources
$340K
Ledelseskonsulent
$41.8K
Marketing Operations
$208K
Produktdesigner
$354K
Rekrutterer
$180K
Salg
$179K
Software Engineering Leder
$254K
Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Mixpanel er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

5 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

OSS

Den højest betalte rolle rapporteret hos Mixpanel er Produktdesigner at the Common Range Average level med en årlig samlet kompensation på $353,723. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mixpanel er $229,193.

