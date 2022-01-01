Virksomhedsoversigt
Mirantis
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed

Mirantis Lønninger

Mirantis's løn spænder fra $72,360 i samlet kompensation om året for en Teknisk Programleder i den lave ende til $213,180 for en Løsningsarkitekt i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Mirantis. Sidst opdateret: 9/16/2025

$160K

Få Betalt, Ikke Snydt

Vi har forhandlet tusindvis af tilbud og opnår regelmæssigt stigninger på $30K+ (nogle gange $300K+). Få forhandlet din løn eller din CV gennemgået af de rigtige eksperter - rekrutteringsspecialister som gør det dagligt.

Software Ingeniør
Median $82.3K

Netværksindgeniør

Human Resources
$149K
IT-teknolog
$81.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Produktleder
$128K
Programleder
$129K
Salg
$174K
Software Engineering Leder
$129K
Løsningsarkitekt
$213K
Teknisk Programleder
$72.4K
Teknisk Skribent
$98.5K
Mangler du din titel?

Søg efter alle lønninger på vores kompensationsside eller tilføj din løn for at hjælpe med at låse siden op.


OSS

The highest paying role reported at Mirantis is Løsningsarkitekt at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $213,180. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Mirantis is $128,186.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Mirantis

Relaterede virksomheder

  • Buildium
  • Rescale
  • Built Technologies
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer