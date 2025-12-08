Virksomhedsoversigt
MindTickle
Den gennemsnitlige Tekstforfatter samlede kompensation in United States hos MindTickle spænder fra $131K til $184K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for MindTickle's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/8/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$142K - $165K
United States
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$131K$142K$165K$184K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Hos MindTickle er Aktie-/egenkapitaltildelinger underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)



OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Tekstforfatter hos MindTickle in United States ligger på en årlig samlet kompensation på $183,736. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos MindTickle for Tekstforfatter rollen in United States er $131,240.

Andre ressourcer

