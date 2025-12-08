Virksomhedsoversigt
Mimecast
Den gennemsnitlige Salg samlede kompensation in Australia hos Mimecast spænder fra A$162K til A$227K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Mimecast's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/8/2025

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Salg hos Mimecast in Australia ligger på en årlig samlet kompensation på A$227,172. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Mimecast for Salg rollen in Australia er A$162,266.

