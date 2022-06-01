Miltenyi Biotec Lønninger

Miltenyi Biotec's løn spænder fra $48,860 i samlet kompensation om året for en Administrativ Assistent i den lave ende til $147,758 for en Biomedicinsk Ingeniør i den høje ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Miltenyi Biotec . Sidst opdateret: 8/31/2025