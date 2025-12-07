Virksomhedsoversigt
miHoYo
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Projektmanager

  • Alle Projektmanager Lønninger

miHoYo Projektmanager Lønninger

Den gennemsnitlige Projektmanager samlede kompensation in Singapore hos miHoYo spænder fra SGD 154K til SGD 220K pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for miHoYo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$137K - $160K
Singapore
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$119K$137K$160K$170K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Vi behøver kun 3 flere Projektmanager indberetningers hos miHoYo for at låse op!

Inviter dine venner og netværk til anonymt at tilføje lønninger på under 60 sekunder. Flere data betyder bedre indsigt for jobsøgende som dig og vores fællesskab!

💰 Se Alle Lønninger

💪 Bidrag Din Løn


Bidrag
Hvad er karriereniveauerne hos miHoYo?

Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Projektmanager tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Projektmanager hos miHoYo in Singapore ligger på en årlig samlet kompensation på SGD 219,558. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos miHoYo for Projektmanager rollen in Singapore er SGD 153,878.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for miHoYo

Relaterede virksomheder

  • Wargaming
  • Hi-Rez Studios
  • VGW
  • Bethesda Game Studios
  • Blizzard Entertainment
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/mihoyo/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.