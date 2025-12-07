Virksomhedsoversigt
miHoYo
miHoYo Dataanalytiker Lønninger

Den gennemsnitlige Dataanalytiker samlede kompensation in China hos miHoYo spænder fra CN¥1.34M til CN¥1.94M pr. year. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for miHoYo's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 12/7/2025

Gennemsnitlig Samlet Kompensation

$213K - $247K
China
Almindeligt Interval
Muligt Interval
$188K$213K$247K$272K
Almindeligt Interval
Muligt Interval

Hvad er karriereniveauerne hos miHoYo?

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Dataanalytiker hos miHoYo in China ligger på en årlig samlet kompensation på CN¥1,942,188. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos miHoYo for Dataanalytiker rollen in China er CN¥1,338,314.

Andre ressourcer

