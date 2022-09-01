Virksomhedskatalog
Midea Group
Midea Group Lønninger

Midea Groups løninterval spænder fra $25,016 i total kompensation årligt for en Projektleder i den nedre ende til $251,250 for en Software Engineering Leder i den øvre ende. Levels.fyi indsamler anonyme og verificerede lønninger fra nuværende og tidligere medarbejdere hos Midea Group. Sidst opdateret: 8/9/2025

$160K

Softwareingeniør
Median $92K
Dataanalytiker
$49.4K
Finansanalytiker
$54.9K

Industriel designer
$41.9K
Maskiningeniør
$48.1K
Produktchef
$71.4K
Projektleder
$25K
Software Engineering Leder
$251K
Ofte stillede spørgsmål

The highest paying role reported at Midea Group is Software Engineering Leder at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $251,250. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Midea Group is $52,147.

