Virksomhedsoversigt
Microsoft
Arbejder du her? Gør krav på din virksomhed
    Levels FYI Logo
  • Lønninger
  • Softwareingeniørmanager

  • Alle Softwareingeniørmanager Lønninger

  • Ireland

Microsoft Softwareingeniørmanager Lønninger i Ireland

Softwareingeniørmanager kompensation in Ireland hos Microsoft spænder fra €166K pr. year for 64 til €261K pr. year for 66. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Ireland udgør i alt €176K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/7/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
64
Senior Manager
€166K
€110K
€37.6K
€18.4K
Principal EM
Principal Director of Engineering
€188K
€127K
€44.8K
€16.8K
66
€261K
€138K
€93.1K
€29.7K
Senior Director
67
€ --
€ --
€ --
€ --
Se 5 Flere Niveauer
Tilføj KompSammenlign Niveauer
Microsoft logo
+€210K
Block logo
+€50.8K
Robinhood logo
+€78K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Seneste Lønindsendelser
TilføjTilføj LønTilføj Kompensation

Virksomhed

Lokation | Dato

Niveau

Mærke

Års Erfaring

Total / I Virksomheden

Total Kompensation

Grundløn | Aktier (år) | Bonus
Ingen lønninger fundet
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksporter DataSe Ledige Stillinger

Optjeningsplan

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

20%

ÅR 1

20%

ÅR 2

20%

ÅR 3

20%

ÅR 4

20%

ÅR 5

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:

  • 20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)

  • 20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

Sometimes a 5 year schedule

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietype
RSU

Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:

  • 25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)

  • 25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)

  • 25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)

Sometimes a 5 year schedule



Få Verificerede Lønninger i din Indbakke

Abonnér på verificerede Softwareingeniørmanager tilbud.Du vil få en opdeling af kompensationsdetaljer via e-mail. Læs Mere

Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår gælder.

OSS

Den højest betalte lønpakke rapporteret for en Softwareingeniørmanager hos Microsoft in Ireland ligger på en årlig samlet kompensation på €335,772. Dette inkluderer grundløn samt eventuel aktiekompensation og bonusser.
Den median årlige samlede kompensation rapporteret hos Microsoft for Softwareingeniørmanager rollen in Ireland er €172,341.

Udvalgte jobs

    Ingen udvalgte jobs fundet for Microsoft

Relaterede virksomheder

  • Five9
  • Oracle
  • ServiceNow
  • Walmart Global Tech
  • Workday
  • Se alle virksomheder ➜

Andre ressourcer