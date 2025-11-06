Softwareingeniør kompensation in Romania hos Microsoft spænder fra RON 293K pr. year for 59 til RON 501K pr. year for 64. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Romania udgør i alt RON 324K. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025
Niveau Navn
Total
Grundløn
Aktier
Bonus
SDE
RON 293K
RON 195K
RON 81.1K
RON 17.1K
60
RON 296K
RON 188K
RON 88.5K
RON 19.4K
SDE II
RON 335K
RON 205K
RON 98.2K
RON 31.8K
62
RON 378K
RON 242K
RON 85.2K
RON 50.9K
Virksomhed
Niveau
Års Erfaring
Total Kompensation
|Ingen lønninger fundet
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (25.00% årligt)
Sometimes a 5 year schedule
20%
ÅR 1
20%
ÅR 2
20%
ÅR 3
20%
ÅR 4
20%
ÅR 5
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan:
20% optjenes i 1st-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 2nd-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 3rd-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 4th-ÅR (20.00% årligt)
20% optjenes i 5th-ÅR (20.00% årligt)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% optjenes i 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
Sometimes a 5 year schedule
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan:
25% optjenes i 1st-ÅR (25.00% årligt)
25% optjenes i 2nd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 3rd-ÅR (2.08% månedligt)
25% optjenes i 4th-ÅR (2.08% månedligt)
Sometimes a 5 year schedule
Inkluderede StillingerIndsend Ny Stilling
iOS Ingeniør
Frontend Softwareingeniør
Maskinlæringsengeniør
Backend Softwareingeniør
Full-Stack Softwareingeniør
Netværksingeniør
Kvalitetssikring (QA) Softwareingeniør
Dataingeniør
Produktions Softwareingeniør
Sikkerheds Softwareingeniør
DevOps Ingeniør
Site Reliability Ingeniør
Krypto Ingeniør
Virtual Reality Softwareingeniør
Systemingeniør
Videospils Softwareingeniør
Udvikler Advokat
Forskningsforsker
AI Forsker
AI Ingeniør