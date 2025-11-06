Microsoft Softwareingeniør Lønninger i Prague Metropolitan Area

Softwareingeniør kompensation in Prague Metropolitan Area hos Microsoft spænder fra CZK 1.1M pr. year for 59 til CZK 3.52M pr. year for 65. Den gennemsnitlige yearlige kompensationspakke in Prague Metropolitan Area udgør i alt CZK 2.29M. Se opdelingen af grundløn, aktier og bonus for Microsoft's samlede kompensationspakker. Sidst opdateret: 11/6/2025

Gennemsnit Kompensation efter Niveau

Niveau Navn Total Grundløn Aktier (/yr) Bonus SDE 59 ( Entry Level ) CZK 1.1M CZK 873K CZK 162K CZK 66.5K 60 CZK 1.28M CZK 986K CZK 207K CZK 89.2K SDE II 61 CZK 1.61M CZK 1.21M CZK 319K CZK 77.9K 62 CZK 1.75M CZK 1.38M CZK 307K CZK 58.1K Se 9 Flere Niveauer

Seneste Lønindsendelser

Optjeningsplan Primær Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 25.00 % årligt ) Sometimes a 5 year schedule 20 % ÅR 1 20 % ÅR 2 20 % ÅR 3 20 % ÅR 4 20 % ÅR 5 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 5-årig optjeningsplan: 20 % optjenes i 1st - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 2nd - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 3rd - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 4th - ÅR ( 20.00 % årligt )

20 % optjenes i 5th - ÅR ( 20.00 % årligt ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 6.25 % kvartalsvis ) Sometimes a 5 year schedule 25 % ÅR 1 25 % ÅR 2 25 % ÅR 3 25 % ÅR 4 Aktietype RSU Hos Microsoft er RSUs underlagt en 4-årig optjeningsplan: 25 % optjenes i 1st - ÅR ( 25.00 % årligt )

25 % optjenes i 2nd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 3rd - ÅR ( 2.08 % månedligt )

25 % optjenes i 4th - ÅR ( 2.08 % månedligt ) Sometimes a 5 year schedule

Hvad er optjeningsplanen hos Microsoft ?

